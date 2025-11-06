  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
18 заявок поступило от Тюменской области на конкурс лучших виртуальных концертных залов

Общество, 17:27 06 ноября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Виртуальные концертные залы из Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска представили свои практики на Всероссийский конкурс лучших виртуальных концертных залов. Всего от региона подано 18 заявок, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Задача конкурса - выявить наиболее успешный опыт по расширению аудитории и дать возможность культурным учреждениям обменяться творческими достижениями. Победители получат денежные гранты на развитие деятельности и укрепление материально-технической базы.

Напомним, по итогам конкурсов прошлых лет в число лучших в стране входили виртуальные концертные залы Ишимского округа, Тобольска и Ишима. Виртуальные концертные залы в регионе открыты в рамках национального проекта "Культура".

# виртуальные концертные залы , конкурсы , культура , нацпроект

