21,6 км дорог отремонтировали в Тюменской области по нацпроекту

Общество, 09:45 10 ноября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

21 км 605 метров дорог отремонтировали в Армизонском и Исетском округах Тюменской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Все пять объектов сданы в эксплуатацию, сообщает Главное управление строительства региона.

Так, в Исетском округе в нормативное состояние привели 2 км дороги Шадринск – Ялуторовск, 5 км 167 метров дороги Бархатово – Бобылево – Красново, а также участок Денисово – Архангельское трассы Тюмень – Омск протяженностью 4 км 88 метров.

В Армизонском районе отремонтировали два участка дороги Бердюжье – Армизонское, общей протяженностью 5,55 км, участок в 4,8 км трассы Омутинское – Армизонское.

"Все объекты введены в эксплуатацию до 1 ноября 2025 года. Работы выполняли ДРСУ-4 и ДРСУ-3 акционерного общества "ТОДЭП". Благодаря национальному проекту удалось отремонтировать существенно больше дорог, чем в 2024 году", - отметил главный специалист отдела по ремонту и содержанию Управления автомобильных дорог Тюменской области Виталий Посохов.

Всего Управление автомобильных дорог Тюменской области отремонтировало в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" 77 дорог регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 288,29 км.

