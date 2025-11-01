Тюменским дачникам рассказали, как правильно укрыть розы на зиму

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Перед наступлением устойчивых холодов тюменским дачникам советуют укрыть кусты роз на своих участках. Только так их можно защитить от зимних холодов, уверены агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Сооружать укрытие нужно только после первых заморозков: иначе стебли и корни могут пострадать в образовавшемся парнике. Перед этим необходимо обрезать невызревшие зелёные побеги, удалить листья и окучить розы землей и песком - это поможет защитить корневую шейку.

Не лишним будет обрызгивание куста фунгицидом, бордосской смесью или железным купоросом, чтобы уничтожить микроорганизмы, способные попасть через открытые раны.

Укрытие должно быть сухим и дышащим. подойдут лутрасил или спанбонд плотностью 150 гр. на кв. м, натянутые на каркас. Лапник или пленка в этом случае - не лучший вариант, под ними образуется парник.

Бескаркасный способ подойдет для плетистых, лиановидных или очень высокорослых сортов. Когда ветви уложены, куст связан, его пришпиливают к земле металлическими крючками. Между землей и ветвями лучше оставить воздушную прослойку 10-20 см. Далее плотно утеплить лутрасилом или спанбондом, напоминает читателям КП-Тюмeнь.