Жители Тобольского округа незаконно добыли лося

Происшествия, 10:56 17 ноября 2025

госохотдепартамент Тюменской области | Фото: госохотдепартамент Тюменской области

Лося незаконно добыли жители Тобольска. Нарушители не смогли предъявить охотинспекторам разрешительных документов на отстрел, что расценивается как незаконная охота в особо крупном размере, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

"Трое охотников без разрешительных документов на добычу задержаны и переданы в УМВД", – сообщил заведующий тобольским территориальным сектором надзора, контроля Госохотдепартамента Тюменской области Иван Сильченко.

Ведется доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# браконьеры , Госохотдепартамент , Тобольский район

﻿
