Жители Тобольского округа незаконно добыли лося
Лося незаконно добыли жители Тобольска. Нарушители не смогли предъявить охотинспекторам разрешительных документов на отстрел, что расценивается как незаконная охота в особо крупном размере, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.
"Трое охотников без разрешительных документов на добычу задержаны и переданы в УМВД", – сообщил заведующий тобольским территориальным сектором надзора, контроля Госохотдепартамента Тюменской области Иван Сильченко.
Ведется доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.