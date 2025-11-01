  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

Светящихся белых медведей провезут по улицам двух городов Тюменской области

Общество, 21:03 17 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Белых медведей от “СУЭНКО” разместят в двух городах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Новогодние арт-объекты совершат путешествие по главных улицам.

Торжественное открытие запланировано в Тюмени 27 ноября, Тобольске – 2 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , праздник , СУЭНКО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 17.11.2025Светящихся белых медведей провезут по улицам двух городов Тюменской области
20:47 17.11.2025Тюменские врачи спасли недоношенного новорожденного ребенка
20:14 17.11.2025Школьники из Тюменского муниципального округа придумали игру по обсерватории
19:02 17.11.2025Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора