В районе ул. Первомайской в Тюмени восстановили подачу тепловой энергии

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

В Тюмени восстановили подачу тепловой энергии в дома, попавшие под отключение из-за повреждения теплотрассы на ул. Первомайской. Теплоэнергетики завершили работы раньше запланированного срока, сообщили в городской администрации.

Напомним, утром 4 декабря в районе ул. Первомайской, 50, было зафиксировано повреждение тепловой сети. Оперативная бригада УСТЭК выехала на место и начала работы по отключению и устранению последствий инцидента. В течение нескольких часов специалисты переключили большинство потребителей на резервную схему теплоснабжения, благодаря чему количество отключенных жилых домов сократилось с 25 до 5. Вечером теплоподача в оставшиеся дома была полностью восстановлена.

Также 4 декабря УСТЭК провела работы по поиску предполагаемого повреждения на участке тепломагистрали в районе ул. Широтной, 165/1. Повреждение не обнаружено. Отключение тепловой энергии у потребителей не производилось.