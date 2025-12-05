Именем участника СВО Жаната Алимова могут назвать улицу в Тюмени
Именем участника СВО Жаната Алимова, награжденного орденом Мужества посмертно, могут назвать улицу в Тюмени. Предложение рассмотрит комиссия по присвоению и изменению наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, сообщает администрация города.
Улица Жаната Алимова может появиться на территории планировочного района №1 "Березняковский".
С этим предложением о присвоении выступила общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области".
Мнение по этому вопросу можно высказать на портале "Я решаю!".