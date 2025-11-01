  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
Единственной мечети в деревне Индери Тюменской области энергетики выдали дополнительные мощности

15:04 18 ноября 2025

пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

Компания "Россети Тюмень" увеличила мощность технологического присоединения мечети в деревне Индери Вагайского района. Учреждению выдали дополнительные 10 кВт мощности, максимально разрешенный объем мощности таким образом составил 15 кВт. Благодаря этому, единственный центр духовной культуры в деревне получил возможность перейти с печного отопления на электрическую систему обогрева.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия Тюменского макрорегиона. Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ЯНАО и Югры.

