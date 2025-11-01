  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Более 1 тыс. км сетей водоснабжения построят по концессии в Тюменской области

Экономика, 09:02 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 51 км сетей водоснабжения, 504 км – водоотведения и 521 площадной объект построят по 16 концессионным соглашениям в округах Тюменской области. Документы подписаны на 49 лет.

"В Тюменской области очень активно используется механизм концессионных соглашений. 11 были по системе теплоснабжения, 12 в водоснабжении и водоотведении. В 2025 году - еще 16 концессионных соглашений. Таким образом мы формируем условия для создания единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения. К этому мы шли определенный период времени. Этому способствовал успешный опыт реализации в Тюмени концессионного соглашения, заключенного в 2017 году. Он показал, что механизм понятен, четко выстраивает обязательства региона, муниципалитета и концессионера. Опыт был распространен на Тюменскую агломерацию. И дальше мы пошли уже в муниципалитеты", - рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Он отметил, что перед подписанием 16 концессий была проведена инвентаризация всего комплекса 16 муниципальных образований. А самое главное - были рассчитаны показатели надежности эксплуатации, оценка деятельности концессионера, сформирован перечень всех мероприятий капитального характера, скорректированы схемы водоснабжения и водоотведения, определена финансовая модель с учетом единого тарифа.

Ранее, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов оценил создание единого регионального оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

Оксана Корнеенкова

# водоснабжение , ЖКХ , концессия

﻿
