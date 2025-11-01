В Тюмени пройдет предновогодний благотворительный марафон "Праздник в каждый дом..."

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" |

Благотворительный марафон "Праздник в каждый дом...", организованный региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации при поддержке тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" стартует 1 декабря.

До 31 января любой житель и представители крупных компаний смогут на время стать добрыми волшебниками и исполнить скромные желания бабушек и дедушек, тем самым создавая настоящую "зимнюю сказку", сообщает отдел по связям с общественностью Регионального центра активного долголетия.

"В преддверии праздников многие пожилые люди, оставшиеся без поддержки близких, особенно остро переживают одиночество и чувствуют себя оторванными от общества. Именно поэтому наша инициатива становится столь важной. Мы выражаем глубокую признательность партнёрам и всем жителям Тюмени, которые каждый год участвуют в марафоне и помогают нам создать праздник для представителей "серебряного" возраста. Призываем каждого не оставаться в стороне", - отмечают организаторы.

Пожилые люди могут рассказать о своих желаниях, позвонив в региональный центр по телефону (3452) 51-77-05.

Узнать о пожеланиях пожилых людей неравнодушные люди и предприятия смогут на портале "Старшее поколение". Согласовать детали передачи адресной посылки можно с координаторами проекта по телефону: 8 (3452) 51-77-05.

Передайте подарок в пункт приёма по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 в рабочие дни с 8 до 16 часов 30 минут.

С наступлением последнего месяца года неутомимые активисты и партнёры проекта, перевоплотившись в Дедов Морозов и Снегурочек, отправятся в особые предновогодние путешествия. Они навестят людей серебряного возраста, чтобы лично вручить приготовленные подарки и сказать искренние слова поздравлений с наступающим Новым годом.