Семью белых медведей провезли по улицам Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кортеж светящихся медведей от компании СУЭНКО проехал по центральным улицам Тюмени 25 ноября. Папа Миша, Матильда Потаповна и малыши Умка, Пломбир и Топтыжка стартовали с ул. Одесской.

Медвежий кортеж проехался по улицам Профсоюзной, Муравленко, а также в парке Дружбы. Пролегал маршрут и мимо магазина "Магнит" на улице Одесской в сторону Восточного микрорайона, рядом с ТЦ "Солнечный", ТЦ "Южный" и ТЦ "Континент".

Завершающим этапом пути стал проезд по улице Федюнинского, Червишевскому тракту и улице Мориса Тореза. Конечная точка - район цирка, где фигуры разместят для дальнейшего украшения города.

Новинка 2025 года — появление кондитерской копии медвежонка Пломбир. В результате коллаборации СУЭНКО и сети кофеен "Максим" 27 ноября, в день торжественного открытия волшебного арт-объекта у цирка, в Тюмени презентуют одноименный десерт.

Церемония открытия пройдет в 18 часов 30 минут.

В Тобольске светящиеся символы Нового года провезут по городским улицам 1 декабря с 18 часов. Морошка, Тучка и Сонька начнут свое путешествие с Базарной площади, в 18 часов 30 минут проедут мимо сквера Достоевского, в 18 часов 20 минут - в районе "Югры", в 18 часов 25 минут - около драмтеатра. Уже через пять минут мишек можно будет встретить около ТЦ "Жемчужина Сибири", еще через пять минут - около "Магнита". Далее они проедут мимо педагогического института в сторону "Югры", в 18 часов 55 минут их увидят около аллеи Героев. Завершится прогулка около Кремля. Открытие локации запланировано 2 декабря в 18 часов.

Добавим, что вес каждой фигуры — от 2 до 6 тонн, высота — от 3 до 9 метров, пишут пресс-служба компании. На папах длина гирлянд превышает 8 км, на мамах составляет почти 5 км, на медвежатах примерно 3 км.

Возрастное ограничение: 0+