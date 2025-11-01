  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Глава Тюмени отметил ключевые аспекты послания губернатора

Политика, 16:19 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тамара Казанцева отметила активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области

Стратегический подход к развитию региона, направленный на повышение уровня жизни каждого его жителя, отметил из текста послания губернатора Тюменской области Александра Моора глава областного центра Максим Афанасьев.

"Одним из ключевых аспектов послания явился акцент на увеличении инвестиционной привлекательности региона путем совершенствования законодательной базы. Было отмечено, что с начала года в Тюменской области реализовано 83 инвестиционных проекта общей стоимостью более 17 миллиардов рублей. Пополнился областной реестр и новыми проектами: всего зарегистрировано 211 инициатив, общая стоимость которых составляет 61 миллиард рублей", - прокомментировал мэр.

Особенно важным он отметил то, что эта большая работа проводится единой инвестиционной командой. Значительный вклад в этом и самого областного центра. "В Тюмени с 2019 года осуществлено 204 проекта. Это более пяти тысяч рабочих мест. Сегодня в портфеле еще 98 проектов с общим объемом инвестиций около 667 миллиардов рублей. Это наши планы на будущее, и мы ежедневно проводим работу по повышению эффективности взаимодействия инвесторов и власти, что способствует дальнейшему росту регионального потенциала", - сказал Максим Афанасьев.

Отдельно он отметил внимание губернатора к креативным индустриям. По его словам, сегодня активно применяется практика "продюсера городского развития", включающая организацию мероприятий, привлечение инвестиций и налаживание контактов с ключевыми участниками процессов.

Среди важных акцентов глава Тюмени также выделил долгосрочные планы по модернизации сферы ЖКХ, строительству социального жилья, улучшению состояния дорог и развитию спортивной, культурной и медицинской инфраструктур, реализации масштабного проекта Тюменского межуниверситетского кампуса.

"Отдельно отмечено губернатором значение поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, что подчеркивает внимание руководства региона к социальным вопросам. Эффективное взаимодействие исполнительной и законодательной власти, по мнению губернатора, является ключевым условием для достижения всех поставленных целей и дальнейшего поступательного развития региона", - заключил глава Тюмени.

