Тамара Казанцева отметила активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области отметила руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева. В своем комментарии по итогам послания губернатора она отметила, что в уборочную кампанию достигнут рекордный урожай.

"Один из главных вопросов послания губернатора касался развития сельского хозяйства. В регионе в 2025 году получили рекордный урожай. Я бы выделила особенно такие предприятия, как "Эвика-Агро", которое обеспечивает жителей региона молоком, и агрофирму "КРиММ", где создана высокая культура земледелия. И таких успешных примеров в регионе много", - сказала депутат.

Тамара Казанцева также в послании отметила то, что вместе с областным центром развиваются и другие города региона.

"Мне очень приятно, что город Тобольск преображается, жить в нем очень приятно. На берегу реки Иртыш построят большой концертный зал. Это будет очень функциональное и красивое здание", - уточнила зампредседателя облдумы.

Также она отметила большой вклад и поддержку Тюменской области в восстановлении подшефной территории – Краснодонского округа Луганской Народной Республики.

Оксана Корнеенкова