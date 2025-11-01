  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер западный

Тамара Казанцева отметила активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области

Политика, 16:52 27 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Далее в сюжете Галина Резяпова назвала послание губернатора Тюменской области отвечающим вызовам времени

Активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области отметила руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева. В своем комментарии по итогам послания губернатора она отметила, что в уборочную кампанию достигнут рекордный урожай.

"Один из главных вопросов послания губернатора касался развития сельского хозяйства. В регионе в 2025 году получили рекордный урожай. Я бы выделила особенно такие предприятия, как "Эвика-Агро", которое обеспечивает жителей региона молоком, и агрофирму "КРиММ", где создана высокая культура земледелия. И таких успешных примеров в регионе много", - сказала депутат.

Тамара Казанцева также в послании отметила то, что вместе с областным центром развиваются и другие города региона.

"Мне очень приятно, что город Тобольск преображается, жить в нем очень приятно. На берегу реки Иртыш построят большой концертный зал. Это будет очень функциональное и красивое здание", - уточнила зампредседателя облдумы.

Также она отметила большой вклад и поддержку Тюменской области в восстановлении подшефной территории – Краснодонского округа Луганской Народной Республики.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# облдума , послание губернатора , Тамара Казанцева

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 27.11.2025Галина Резяпова назвала послание губернатора Тюменской области отвечающим вызовам времени
16:52 27.11.2025Тамара Казанцева отметила активное развитие сельского хозяйства в Тюменской области
16:19 27.11.2025Глава Тюмени отметил ключевые аспекты послания губернатора
15:57 27.11.2025Андрей Артюхов прокомментировал послание губернатора Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора