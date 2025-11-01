  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Андрей Артюхов прокомментировал послание губернатора Тюменской области

Политика, 15:57 27 ноября 2025

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Глава Тюмени отметил ключевые аспекты послания губернатора

Первый заместитель председателя облдумы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов прокомментировал послание губернатора Тюменской области, секретаря Тюменского регионального отделения партии Александра Моора. В выступлении главы региона он выделил тему, связанную с развитием образования и науки.

“Губернатор уделил большое внимание развитию образования и науки. Только в этом году в Тюменской области сданы многие объекты системы образования, среди которых - новый корпус Тюменского госуниверситета, школы в Тюмени и других муниципалитетах. Эта работа продолжается”, - подчеркнул координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов.

В 2026 году в Тюмени и Тюменском муниципальном округе будут введены четыре крупные школы, более чем на тысячу мест каждая. Также будут открыты четыре школы в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском округах. А в новом жилом комплексе "Ново-Комарово" появится детский сад на 520 мест.

В послании губернатор отметил роль центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи "Новое поколение" как площадки для олимпиад и научно-технологических турниров. “В этом направлении также работают открывающиеся детские технопарки, студии и мастерские, центры цифрового образования. Они помогают школам растить победителей и призеров олимпиад. В регионе в этом году насчитывалось 29 победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, это на пять человек больше, чем в прошлом году, и на 10, чем в позапрошлом. А тюменская Физико-математическая школа является одной из лучших в России”, - сказал первый заместитель председателя Тюменской облдумы.

Он отметил, что в соответствии с запросом и потребностями региональной экономики в Тюменской области развивается система среднего профессионального образования, в которой обучается свыше 45 тысяч студентов. “В будущем у нас появятся еще три кластера: "Химия", "Сельское хозяйство", "Строительство". Также благодаря тому, что в регионе работают крупнейшие компании нефтегазовые компании - НОВАТЭК, Газпромнефть и другие - сохраняется статус научно-технологического центра нефтегазовой отрасли, кадры для которого обеспечивают тюменские университеты. Развитие образования и науки в области, качественная подготовка молодежи - важнейший источник развития региона”, - резюмировал Андрей Артюхов.

# Андрей Артюхов , Единая Россия , облдума , послание губернатора

