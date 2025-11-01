  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Галина Резяпова назвала послание губернатора Тюменской области отвечающим вызовам времени

Политика, 17:03 27 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Далее в сюжете Владимир Пискайкин: сплоченность общества стала главным ресурсом в непростые времена

Ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора точное и отвечает вызовам времени. Регион не сдал ни одной позиции, не отступил ни на шаг в своем развитии, считает заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова.

"В прошлогоднем послании Александр Викторович сказал: "Я не могу гарантировать жизнь без тревог, но могу обещать, что мы справимся и станем только сильнее". И сегодня в послании он ответил, что регион справился – не сдана ни одна позиция, не отступили ни на шаг. Мы справились с пожарами и наводнениями, со всеми существующими вызовами санкционной ситуации", - подчеркнула Галина Резяпова.

Она отметила, что в регионе за девять месяцев по объективным причинам на 2 % снизился индекс промышленного производства. Но при этом перевыполнение плана отмечается по другим ключевым показателям: по нефтепереработке, машиностроению, сельскому хозяйству.

"Есть масса показателей с положительной динамикой. В частности, это инвестиционный климат. Уже завершено 80 инвестпроектов на более чем 100 миллиардов рублей. И сегодня в портфель включено 200 инвестпроектов. Это ли не показатель того, что Тюменская область очень устойчива и привлекательна для инвестирования? Это значит, что мы умеем управлять экономикой, создавать условия", - уточнила зампредседателя облдумы.

По ее мнению, югорчанам и ямальцам особенно было интересно в послании создание возможностей для туризма. А это и хорошие дороги, которыми северяне пользуются для путешествий, и формирование крупного логистического хаба, что сказывается на доставке необходимых товаров и их стоимости. Важно и создание комфортной городской среды – многие жители автономных городов переезжают в Тюмень и другие города Тюменской области, потому что в них создана необходимая инфраструктура и строится современное жилье.

"А согласна с Александром Викторовичем в том, что надежность и надежда – слова однокоренные. С такими губернатором и правительством надежда нас не покинет. Всё будет хорошо!" - резюмировала Галина Резяпова.

Оксана Корнеенкова

