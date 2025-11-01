Владимир Пискайкин: сплоченность общества стала главным ресурсом в непростые времена

Ключевым моментом ежегодного послания губернатора Александра Моора к региональному парламенту, с которым глава области выступил 27 ноября, стала идея единства общества перед вызовами времени и выход на первый план роли армии. Такое мнение озвучил депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

"Главное – в сплоченности. Вызовам времени можно противостоять, только когда люди в одном регионе действуют сообща. Я, например, больше верю в региональную экономику: мы, живя здесь, сами знаем, что нам делать", – подчеркнул депутат.

Комментируя содержание послания "О положении дел в Тюменской области и перспективах ее развития", народный избранник обратил внимание на смещение стратегических приоритетов. Если раньше прогнозы строились на долгосрочных перспективах, то сейчас на первый план выходит экономика в ее тесной связи с вопросами безопасности. "Без защиты наших рубежей не будет ничего другого, и здесь я, безусловно, солидарен с губернатором", – отметил Владимир Пискайкин.

При этом, по словам депутата, экономическая жизнь региона не остановилась. Продолжается строительство дорог и жилья, фиксируются рекордные показатели в строительной отрасли. Он провел параллель с бизнес‑практикой: "Если ты выполняешь свои обязательства, к тебе приходят инвесторы. Тюменская область на протяжении всего этого времени выполняла обязательства, была привлекательным регионом".

Особую роль парламентарий отвел грамотному управлению заемными средствами. По его мнению, важно не просто привлекать финансирование, но и обеспечивать его эффективное расходование: "От губернатора требуется создать команду контроля, чтобы деньги были в правильных руках, и все было правильно посчитано".

В завершение Владимир Пискайкин еще раз вернулся к идее взаимодействия трех ключевых составляющих: жителей, бизнеса и власти. "Задача губернатора – создать команду чиновников‑помощников, чтобы не было разрыва между людьми, бизнесом и властью. Если эти три составляющие объединяются, тогда есть успех, тогда мы все дружно живем и честно можем смотреть друг другу в глаза", – резюмировал депутат.

Инна Кондрашкина