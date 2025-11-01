  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Тюменская область представила опыт разработки программ кампуса на федеральном уровне

Экономика, 19:19 27 ноября 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Опыт разработки программ межуниверситетского кампуса представил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на панельной дискуссии V Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Вместо оценивания программ "сверху", ставка была сделана на независимую и включённую экспертную поддержку. Выстроена двухуровневая система экспертизы. Первый носил стратегический характер и нацелен на верификацию целеполагания программ. Второй нацелен на экспертизу конкретных продуктов. Благодаря этому повышается объективность при принятии решений о нужности и востребованности той или иной программы или продукта", - пояснил заместитель губернатора.

Проектная команда региона в течение 2025 года участвует в реализации пилотного проекта Минобрнауки России по созданию продуктовых программ кампусов. В портфеле кампуса Тюмени девять программ, 43 научно-технологических и образовательных продукта, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Отметим, кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

# Алексей Райдер , межуниверситетский кампус

