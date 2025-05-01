Сети для объектов межвузовского кампуса строят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сети для объектов межвузовского кампуса строят в Тюмени. Основные моменты технического присоединения и ход работ обсудили на строительной площадке 16 мая представители областных ведомств и ресурсоснабжающих организаций.

Как отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, строительная площадка межвузовского кампуса является уникальным инфраструктурным проектом. Одно из первоочередных мероприятий этого масштабного строительства - обеспечение инженерными коммуникациями.

"Мы побывали на основном объекте генерации, к которому будет подключена площадка кампуса – подстанции "Алебашево". Также обсудили проекты подключения сетей теплоснабжения от улицы Тимофея Кармацкого, подключения к сетям водоотведения. Здесь уже работают три крупные организации – "Россети Тюмень", "Росводоканал Тюмень" и УСТЭК", - уточнил директор департамента.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он подчеркнул, что уникальность инфраструктуры проекта еще и в том, что предстоит двойной переход через реку Тура: будет создан дюкер для системы канализации, тепловая трасса от магистрали с ул. Дамбовской, а также переход от ул. Тимофея Кармацкого через ул. Мельникайте. Также предстоит кабельный переход через Мельникайте для подключения к электричеству плюс реконструкция самой подстанции "Алебашево", где установят более мощные трансформаторы на 63 мегаватта.

Практически год шла подготовка к реализации проектов правительством Тюменской области, концессионером и ресурсоснабжающими организациями. Впервые на территории Тюменской области реализовали комплексную заявку по подключению объектов теплоснабжения. Запланированные коммуникации обеспечат необходимыми ресурсами не только площадку кампуса, но и район от ул. Алебашевской до ул. Мельникайте, включая озеро Круглое. Это все скажется на развитии большой территории.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 19 мая начнут подключение электроснабжения по временной схеме для первого этапа строительства кампуса.

Документация по теплоснабжению уже разработана и к концу сентября – началу октября будет возможность подключить объект к системе отопления.

"Росводоканал Тюмень" обеспечил подведение систем водоснабжения в полном объеме на всю перспективу стройки. С 1 июня они приступают к строительству сетей водоотведения.

"По водоснабжению мы еще в декабре 2024 года построили две камеры и осуществили врезку двух трубопроводов диаметром 500 миллиметров. Сети водоотведения в данном районе у нас нет, поэтому пришлось водонапорный коллектор вести до ближайшего самотечного коллектора, который мог бы принять большую нагрузку. Он находится на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской. Там проходит коллектор диаметром 900 миллиметров, и мы к нему строим напорную канализацию – две "нитки" по 2,5 километра", - уточнил директор по капитальному строительству ООО "Тюмень Водоканал" Александр Волков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межуниверситетский кампус – стратегический проект для Тюменской области. Помимо строительных работ и проектирования идет определение его содержательного и смыслового наполнения.

"У нас утверждены специализации, разработаны сквозные программы кампуса. Определили перечень продуктовых программ, назначили руководителей по разработке самих программ, и мы приступили непосредственно к наполнению смыслами, содержанием и выстраиванием именно в продуктовой логике всей научно-технологической деятельности кампуса", - рассказал начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович.

Он отметил, что команда региона участвовала в федеральной стратегической сессии по развитию молодежной политики в кампусе. Молодежный комитет тюменского кампуса определил, что будут поддерживать студенческие инициативы в области развития молодежного бизнеса в кампусе.

"По строительству с коллегами двигаемся в соответствии с утвержденным графиком. Сейчас идут работы нулевого цикла, завершается устройство фундамента гостиничного комплекса. В части проектирования находимся в завершающей стадии разработки проектной документации по остальным девяти объектам кампуса. Далее мы будем подавать документы на госэкспертизу для получения положительного заключения", - добавил Павлович.

Напомним, межуниверситетский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова