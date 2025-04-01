Магистерские программы запустили вузы в рамках межуниверситетского кампуса Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Магистерские программы запустили вузы в рамках межуниверситетского кампуса Тюмени с 1 сентября текущего учебного года. Каждый университет взял ответственность за отработку одной программы, которые затем инсталлируют в образовательную модель кампуса, сообщил первый проректор Тюменского индустриального университета Раис Абдразаков.

"Для вузов Тюменской области, включая автономные округа, появление кампуса — значимое событие. Мы рассчитываем, что кампус даст новый толчок в развитии высшего образования, наших исследовательских компетенций, выведет на новый уровень образование в регионе", — уточнил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" первый проректор.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По его словам, ставку в образовании делают на сетевое сотрудничество с партнерами — лидерами компетенций в академическом пространстве, так и с индустриальными компаниями, которые будут участвовать в работе кампуса, определять задачи реального сектора экономики.

"С 1 сентября 2025 года мы переходим на следующий этап – выстраиваем сетевое сотрудничество между всеми университетами Тюмени. И путем поэтапной наработки механизмов практик, уверен, что к 2028 году, когда запустят образовательный процесс на территории самого кампуса, у нас эти моменты будут уже готовы. Как и налажены инструменты, с помощью которых мы сможем дать новое качество образования", — подчеркнул Раис Абдразаков.

Он отметил, что на качество образования влияет очень много факторов и важно, чтобы в кампусе оно было самого высокого уровня. В этом вопросе важно все – от качества преподавания до среды и взаимоотношений между участниками экосистемы.

"Я уверен, что у нас все сложится, потому что все вузы вкладываются в образовательную модель, разработку исследовательских продуктов", - резюмировал первый проректор.

Оксана Корнеенкова