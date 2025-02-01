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40 студентов Тюменской области поучаствуют в исследовании по кампусу

Общество, 18:05 24 февраля 2025

ТМУ | Фото: ТМУ

40 студентов из вузов Тюменской области поучаствуют в проектно-аналитической сессии "Программное управление межуниверситетского кампуса Тюмени", которая состоится с 26 по 28 февраля. По итогам будет сформировано видение будущей структуры самоуправления кампуса, его бренда и смыслов, сообщает пресс-служба ТМУ.

"Вместе с членами молодёжного комитета мы погрузили ребят в нашу деятельность, рассказали о предстоящем исследовании. Для команды предстоящая сессия - это большой старт в рамках обсуждения гипотез, насущных запросов и предложений студентов по развитию кампуса, которые войдут в дорожную карту деятельности Комитета и Кампуса в предстоящие три года", - поделилась студентка ТМУ, член молодежного комитета межуниверситетского кампуса Дания Степанова.

На встрече представили программу сессии, рассказали о важности вовлеченности в нее студентов, так как результат активного мозгового штурма станет основой для развития Тюменского кампуса как на региональном, так и федеральном уровне.

Напомним, проект по развитию самоуправления в будущем студгородке презентовали губернатору Тюменской области Александру Моору.

Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

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# национальный проект Молодёжь и дети , ТМУ , Тюменский кампус

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