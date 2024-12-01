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Проект гостиничного комплекса межвузовского кампуса получил заключение Госэкспертизы

Общество, 10:18 30 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Положительное заключение главного управления Государственной экспертизы получили на проект создания гостиничного комплекса для научно-педагогических работников межвузовского кампуса Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

О том, что необходимая документация будет получена до конца 2024 года, губернатор Тюменской области Александр Моор проинформировал заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко во время его рабочей поездки в регион.

"Уже подготовлен земельный участок. Мы реализуем строительство в два этапа. Первый - строительство гостиницы. Земельный участок уже передали концессионеру, огородили. Ведутся работы на котловане, забиваются первые испытательные сваи", - сказал глава региона.

В гостинице будет 70 одноместных, двухместных и семейных номеров на 120 мест. На первом этаже планируют разместить кафе.

Межуниверситетский кампус в Тюмени будет построен к 2028 году. Площадь общежитий, учебно-лабораторного корпуса, технопарка и других объектов составит более 155 тыс. кв. м.

Отметим, кампус в Тюмени строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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# Александр Моор , кампус

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