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В Тюмени первую сваю в основание межвузовского кампуса забьют на днях

Общество, 18:15 13 ноября 2024

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

В Тюмени первую сваю в основание межвузовского кампуса забьют на днях. О ходе строительства доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко глава региона Александр Моор.

"Работаем по плану. Строители завершили подготовку земельного участка, подвели к нему временные сети инженерно-технического обеспечения. Приступили к разработке котлована. В ближайшие дни планируют начать испытание свай", — отметил он.

Строительство завершат в срок — в 2028 году, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. К разработке исследовательских, технологических и образовательных проектов, которые будут реализовываться в кампусе, привлекают лучшие научные силы страны.

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18:15 13.11.2024В Тюмени первую сваю в основание межвузовского кампуса забьют на днях