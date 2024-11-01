В Тюмени первую сваю в основание межвузовского кампуса забьют на днях

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

В Тюмени первую сваю в основание межвузовского кампуса забьют на днях. О ходе строительства доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко глава региона Александр Моор.

"Работаем по плану. Строители завершили подготовку земельного участка, подвели к нему временные сети инженерно-технического обеспечения. Приступили к разработке котлована. В ближайшие дни планируют начать испытание свай", — отметил он.

Строительство завершат в срок — в 2028 году, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. К разработке исследовательских, технологических и образовательных проектов, которые будут реализовываться в кампусе, привлекают лучшие научные силы страны.