В межвузовском кампусе будут проводить исследования биобезопасности ученые Тюменской области и Белоруссии

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

В межвузовском кампусе будут проводить исследования биобезопасности ученые Тюменской области и Белоруссии. Это направление сотрудничества обсудили представители региона с экспертами института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича национальной академии наук в Минске.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, участники тюменской делегации рассказали также о научно-промышленном потенциале региона, презентовали деятельность молодежных лабораторий в области биобезопасности.

По итогам встречи, стороны подтвердили заинтересованность в сотрудничестве, а также наметили планы на дальнейшую совместную работу.

Отметим, межуниверситетский кампус в городе Тюмени создается в рамках национального проекта "Наука и университеты".