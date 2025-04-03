Центр молодежных инициатив в тюменском кампусе поспособствует развитию студенческого движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр молодежных инициатив в тюменском кампусе поспособствует развитию студенческого движения. Это повлияет на оперативность и качество ключевых проектов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал студент Тюменского государственного медуниверситета, член молодежного комитета межуниверситетского кампуса Марат Галеев.

"Создание межвузовского кампуса – необходимый и логичный шаг. В регионе и стране развивается направление по формированию междисциплинарных продуктов, что можно сделать только при взаимодействии специалистов из разных областей. Кампус позволит это реализовать, соединить активных, умных студентов, которые смогут в одном месте разрабатывать совместный продукт", - отметил студент.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он уточнил, что молодежный комитет межуниверситетского кампуса был создан в конце 2024 года. В него вошли представители всех университетов региона.

"Первостепенная задача – участие в разработке концепции кампуса, что включает комплексное исследование направлений деятельности в студенческой, производственной, региональной средах. А также его брендинга. Такая работа мне очень интересна, в том числе и как будущему исследователю в медицинской сфере. Планирую в дальнейшем развиваться в науке", - уточнил Марат Галеев.

Напомним, межуниверситетский кампус строят по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова