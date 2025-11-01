  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Заключенному в Заводоуковске продлили срок за попытку доставки наркотика в СИЗО

Происшествия, 18:34 28 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заводоуковский районный суд продлил срок заключения местному жителю за попытку доставки гашиша в СИЗО.

По версии следствия, осенью 2024 года, находясь в следственном изоляторе УФСИН по Тюменской области в Заводоуковске, мужчина позвонил неустановленному лицу с таксофона и заказал наркотик массой 3,5 г. Гашиш положили в продукты питания и передали знакомой обвиняемого, убеждая её, что всё законно.

Однако сотрудники УФСИН обнаружили наркотики раньше, чем посылка дошла до адресата.

Подсудимый свою вину признал и заверил, что сожалеет о случившемся. Вместе с предыдущим приговором Ишимского суда общий срок его наказания был продлен на год - до 10 лет строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

