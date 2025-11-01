Областной турнир по гиревому спорту в Тюмени посвятят памяти героев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортсмены из ЯНАО, Екатеринбурга, Челябинска и Кургана встретятся в Тюмени на открытом областном турнире по гиревому спорту 29 ноября в СК "Строймаш".

Старт запланирован на 11 часов. Участниками соревнований станут юноши и девушки в возрасте от 10 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше и ветераны гиревого спорта.

Главным сюрпризом для гостей станет показательное выступление Елены Бузик, бронзового призёра фестиваля "Добрая сила". Спортсменка продемонстрирует виртуозное жонглирование гирями.

Лидеры турнира и абсолютные чемпионы будут отмечены памятными призами, сообщает департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени.

Соревнования будут посвящены памяти Вячеслава Ларионова, Алексея Рожкова и Виктора Апевалова - мастеров спорта, погибших при выполнении воинского долга.