  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Делегация Сургутского района работает на форуме "Города России"

Политика, 09:07 29 ноября 2025

из социальных сетей главы Сургутского района | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района

В Екатеринбурге стартовал IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России". Проходит он в два дня. За это время в нем примут участие около шести тысяч человек из 250 муниципалитетов. Представители Сургутского района выступили в качестве спикеров в трех секциях. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Делегация Сургутского района представила коллегам из Государственной Думы РФ, Министерства финансов, профильных структур и ведомств Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других территорий свои инициативы по корректировке ряда законов и программ в части расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, бюджетной и инвестиционной политики", - сообщил Андрей Трубецкой.

Сургутский район на форуме представляли первый заместитель главы муниципалитета Юлия Маркова и директор департамента строительства и земельных отношений Елена Мельникова.

Сегодня первостепенная задача для Сургутского района – ликвидация аварийного жилищного фонда. Она решается комплексно, в том числе с использованием механизма КРТ. Градостроительным советом Югры утверждены четыре таких проекта – в крупных поселениях.

"В рамках форума муниципалитет озвучил предложения по внесению изменений в соответствующий федеральный закон, которые позволят использовать данный инструмент и в отдаленных населенных пунктах, поскольку сегодня такие проекты выглядят трудноосуществимыми. Одна из сессий была посвящена муниципальному инвестиционному стандарту. Сургутский район - девятикратный лидер инвестрейтинга Югры, поэтому коллеги выступили в качестве экспертов", - рассказал в соцсетях Андрей Трубецкой.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Трубецкой , Сургутский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 29.11.2025Делегация Сургутского района работает на форуме "Города России"
18:23 28.11.2025На Урале обсудили роль муниципалитетов в системе поддержки ветеранов СВО
14:20 28.11.2025Депутат тюменской облдумы Юрий Баранчук досрочно сложил полномочия
13:25 28.11.2025В бюджете Тюменской области на программу "Сотрудничество" в 2026 году предусмотрено 50 млрд рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора