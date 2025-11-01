Делегация Сургутского района работает на форуме "Города России"

| Фото: из социальных сетей главы Сургутского района | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района

В Екатеринбурге стартовал IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России". Проходит он в два дня. За это время в нем примут участие около шести тысяч человек из 250 муниципалитетов. Представители Сургутского района выступили в качестве спикеров в трех секциях. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Делегация Сургутского района представила коллегам из Государственной Думы РФ, Министерства финансов, профильных структур и ведомств Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других территорий свои инициативы по корректировке ряда законов и программ в части расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, бюджетной и инвестиционной политики", - сообщил Андрей Трубецкой.

Сургутский район на форуме представляли первый заместитель главы муниципалитета Юлия Маркова и директор департамента строительства и земельных отношений Елена Мельникова.

Сегодня первостепенная задача для Сургутского района – ликвидация аварийного жилищного фонда. Она решается комплексно, в том числе с использованием механизма КРТ. Градостроительным советом Югры утверждены четыре таких проекта – в крупных поселениях.

"В рамках форума муниципалитет озвучил предложения по внесению изменений в соответствующий федеральный закон, которые позволят использовать данный инструмент и в отдаленных населенных пунктах, поскольку сегодня такие проекты выглядят трудноосуществимыми. Одна из сессий была посвящена муниципальному инвестиционному стандарту. Сургутский район - девятикратный лидер инвестрейтинга Югры, поэтому коллеги выступили в качестве экспертов", - рассказал в соцсетях Андрей Трубецкой.