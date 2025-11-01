  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
Семьи 12 национальностей стали участниками интерактивной программы в Тюмени

Общество, 21:36 29 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многодетные семьи 12 национальностей стали участниками интерактивной программы "Единство - наша история, единство - наше будущее" в Тюмени. Мероприятие состоялось впервые 29 ноября и объединило представителей нескольких поколений. Русские и армяне, казаки и казахи, татары и ингуши, немцы и цыгане, украинцы и белорусы, чуваши и ханты знакомили друг друга с культурой и традициями своего народа.

Стартовала интерактивная программа с совместного исполнения гимна России. Открывая встречу, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев подчеркнул, что главное украшение праздника – это семьи. "Сегодня здесь собрались семьи разных национальностей, проживающих в Тюменской области. Они представляют культуру и традиции своих народов, читают стихи, поют, танцуют. И важно, что все мы приобщаемся к культуре друг друга. Ведь нас объединяет общий дом, наша малая Родина, наша Россия", - сказал Евгений Воробьев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От имени губернатора Тюменской области Александра Моора гостей и участников мероприятия приветствовал председатель областного комитета по делам национальностей Роман Рзаев. "Наши народы, независимо от национальности, объединяют дружба, взаимопонимание и взаимовыручка. Вот этой системе, в связке этих качеств мы и продолжаем жить", - отметил Роман Рзаев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приветствия прозвучали и от главы города Тюмени Максима Афанасьева, депутата обладумы Ларисы Цупиковой, председателя Общества русской культуры Тамары Труниловой, президента ФНКА казахов России Есенгалия Ибраева.

Отметим, интерактивная программа была приурочена к 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области, а также ко Дню матери. Участников ждала насыщенная программа. Дети вместе с родителями, бабушками и дедушками прочли стихотворения известных поэтов, среди которых Константин Симонов, Александр Пушкин, Владимир Шугля, Ирина Самарина, Расул Гамзатов. Особенно трогательным стало создание открыток для бойцов. Ребята и взрослые изображали своих героев, рисовали символы Победы, писали пожелания для военнослужащих.

﻿

Состоялись квизы "Моя Родина" и "День народного единства", где участникам предложили вспомнить факты из истории страны и региона. Также каждая семья представила творческий номер. На сцене звучали песни на немецком, украинском, белорусском, хантыйском языках. Зрители увидели танцы разных народов – цыганский, казахский, ингушский. А представительница казачьей семьи удивила мастерством фланкировки шашкой. В завершении встречи семьям вручили благодарности и памятные подарки.

﻿

Любовь Голышева

