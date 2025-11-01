  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Центробанк назвал тюменцам самые распространенные уловки мошенников

Общество, 13:02 30 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты отделения Банка России по Тюменской области назвал жителям самые распространенные уловки мошенников. Также специалисты напомнили о новом сервисе "второй руки", пишет издание "Тюменская область сегодня".

По-прежнему один из самых распространенных способов обмана – телефонное мошенничество. Легенды меняются под актуальную повестку. Например, на вас оформлен кредит или выявлена подозрительная операция по карте, поэтому необходимо срочно перевести деньги на специальный безопасный счет; идет следствие, помогите задержать преступников; истекает срок действия сим-карты; попытка смены вашего пароля на Госуслугах; пересчёт пенсии из-за неучтенного трудового стажа; переоформление медицинского полиса или диспансеризация; получение посылок от имени сотрудников Почты России и популярных маркетплейсов.

"Мошенники говорят уверенно, используют профессиональные термины, торопят, запугивают, не дают времени подумать или перезвонить в банк. Проще говоря – выводят из равновесия. Если вам позвонил незнакомец и начал срочный разговор о ваших деньгах – сразу же прервите разговор и положите трубку. Безопасных, специальных, резервных счетов в Центробанке, о которых могут говорить злоумышленники, не существует!" – объяснил эксперт отделения Банка России Алексей Нохрин.

Эксперт отметил, что единственный способ избежать денежных потерь при встрече с мошенниками – критически воспринимать любые предложения, и перепроверять информацию. При любых сомнениях лучше позвонить в свой банк и уточнить, все ли в порядке с вашим счетом. Номер контакт-центра указан на оборотной стороне карты или сайте банка.

Алексей Нохрин также напомнил, что с 1 сентября во всех банках заработал сервис "второй руки". Новый механизм вводит дополнительный уровень контроля за финансовыми операциями. Можно будет выбрать в качестве своей "второй руки" любого человека, которому вы доверяете. Если платеж, перевод или снятие денег покажутся помощнику подозрительными, он сможет их остановить. При этом у него не будет доступа к вашему счету и права самостоятельно проводить по нему какие-либо операции.

