В Тюмени 33 % работников довольны продолжительными новогодними каникулами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 % экономически активных тюменцев считают утвержденную продолжительность праздничного отдыха - с 31 декабря по 11 января - оптимальной. 11 % опрошенных хотели бы гулять дольше, сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет девять дней. А 4 % вообще не нужны каникулы: сразу после праздника они готовы выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 39 % против 28 % соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантом для 15 % мужчин и 8 % горожанок.

Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (17%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (37%).

Респондентам с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 24%), 67% — за то, чтобы сократить время отдыха.

Время проведения исследования: 24—26 ноября 2025 года.