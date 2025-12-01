  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Тюменцев научат стрелять из винтовки в центре "Алый парус"

Общество, 13:47 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия спортивной направленности ждут участников спецоперации и их родных в учреждениях спорта и молодежной политики в Тюмени с 1 по 5 декабря.

В детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) 3 декабря пройдет тренировка по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Такие занятия идут здесь каждую среду с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Также всю неделю с 8 до 18 часов в центре плетут маскировочные сети для фронта.

На базе школы № 45 (ул. Ишимская, 11) совместно со спортивной школой "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) 1 и 4 декабря запланирована тренировка со спортивным инструктором в рамках проекта "Будь здоров". Такие занятия проходят здесь систематически: каждый понедельник и четверг. Начало в 19 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

# департамент спорта , СВО

