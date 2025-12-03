  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюмень соберет юных спортсменов на первенстве России по рыбной ловле

Спорт, 09:45 03 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первенство России по ловле на мормышку со льда среди юношей и девушек пройдет на озере Янтыково Тюменского района с 6 по 8 декабря, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Для нас большая честь во второй раз принимать первенство России в Тюменской области. В прошлом году мы успешно дебютировали, и победа тюменца Виталия Цибулькина стала для региона особенной. В этом году мы ждем еще более напряженной и зрелищной борьбы на льду озера Интыково. Мы сделаем все, чтобы юные спортсмены и гости почувствовали наше гостеприимство и увлеченность общим делом", — отметили организаторы.

Заявки на участие подали команды из Московской области, Москвы, Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Кировской областей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# первенство России , рыбалка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 03.12.2025Тюмень соберет юных спортсменов на первенстве России по рыбной ловле
16:21 02.12.2025Серебро и бронзу завоевали тюменцы на соревнованиях по греко-римской борьбе
15:04 02.12.2025Тюменские самбисты заняли пьедестал всероссийских соревнований
11:35 02.12.2025Четыре тюменских спортсмена выступят на первенстве УФО по настольному теннису

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора