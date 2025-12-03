Тюмень соберет юных спортсменов на первенстве России по рыбной ловле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первенство России по ловле на мормышку со льда среди юношей и девушек пройдет на озере Янтыково Тюменского района с 6 по 8 декабря, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Для нас большая честь во второй раз принимать первенство России в Тюменской области. В прошлом году мы успешно дебютировали, и победа тюменца Виталия Цибулькина стала для региона особенной. В этом году мы ждем еще более напряженной и зрелищной борьбы на льду озера Интыково. Мы сделаем все, чтобы юные спортсмены и гости почувствовали наше гостеприимство и увлеченность общим делом", — отметили организаторы.

Заявки на участие подали команды из Московской области, Москвы, Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Кировской областей.