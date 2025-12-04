Фильм о Рождестве покажут тюменцам в молодежной резиденции "Башня"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм "Необыкновенная история на Рождество" покажут тюменцам в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56, к.2) 10 декабря. К просмотру приглашают всех желающих старше 18 лет.

Этот фильм погрузит в мир рождественской сказки и расскажет о том, как всемирно известный писатель Чарльз Диккенс создавал величайшее произведение своего времени, подарившее читателям героя Эбенезера Скруджа.

Перед просмотром состоится кинолекторий "Чарлььз Диккенс как зеркало английского Рождества". Участники поговорят о том, почему раньше Рождество было почти забытым праздником, как Чарльз Диккенс сумел вернуть интерес к этому торжеству, сделав его символом семейных ценностей, щедрости и заботы друг о друге. Тюменцы узнают историю создания легендарной повести писателя "Рождественская песнь", ставшей классическим произведением английской литературы.

Показ фильма начнется в 18 часов: кинолекторий 30 минут, фильм 1 час 45 минут.

Вход свободный. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.