В Тюмени ведется строительство второй очереди кольцевого водовода протяженностью 30 км

Общество, 17:27 03 декабря 2025

Строительство второй очереди кольцевого водовода диаметром 1 тыс. мм общей протяженностью 30 км ведется в Тюмени. В полном объеме выполнены проектно-изыскательские работы. Сейчас идут строительно-монтажные работы, уже выполнено 18 км коммуникаций.

"У нас начало – кольцо Монтажников-Федюнинского, конец – Велижанский тракт. Объект сам по себе технологически сложный, потому что мы несколько раз пересекаем федеральную трассу, железную дорогу. Будет дюкерный переход через реку Тура. Согласно проектной документации, было два варианта строительства – открытым способом прокладки либо горизонтально направленным бурением. Мы пошли вторым путем, так как он экономически целесообразен, при этом мы сохраняем благоустройство местности. Сейчас трубопровод затягивается установкой в землю общей протяженностью 390 метров", - рассказал журналистам на рабочем выезде директор по капитальному строительству "Тюмень Водоканал" Александр Волков.

Строительство кольцевого водопровода вокруг областного центра выполняет "Росводоканал Тюмень" в рамках концессионного соглашения. Он имеет стратегически важное значение для обеспечения надежности водоснабжения и пожаротушения объектов города, а также для обеспечения централизованным водоснабжением жителей населенных пунктов Тюменского района: поселков Боровский, Андреевский, Винзили, Богандинский.

"Мы ведем работы по беспрецедентному проекту для Тюменской области. Это строительство водовода для Тюменской агломерации, который насчитывает в целом более 56 км, и окончание возведения кольцевого водовода вокруг Тюмени, и непосредственно третья нитка на Велижанскую водоочистную станцию для того, чтобы повысить надежность системы. Правительство региона обеспечило привлечение средств федерального финансирования – казначейского инфраструктурного кредита. Мы уже сегодня начинаем его реализовывать на объездной дороге по Велижанскому тракту", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

В ближайшее время для строительства объекта на Велижанском тракте начнется разработка проектной документации. Необходимо также разбить трассу, вынести соответствующие разметки на местности, а после приступить к монтажу. Реализовывать проект будет тоже компания "Росводоканал Тюмень". В результате через три года совокупно увеличится мощность подаваемой воды на более чем 30 кубов в сутки.

﻿

Напомним, что Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины жителей города. Два водовода от него в Тюмень были проложены более 50 лет назад. На строительство в августе выделили казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 млрд руб. в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Средства направят, в том числе на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Проекты планируется реализовать до 2028 года.

Виктория Макарова

