Российские компании готовятся к дивидендному сезону — 2026

13:48 15 декабря 2025

Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Объем дивидендов отечественных компаний, которые будут причитаться инвесторам в 2026 году, оценивается в 3,6 трлн рублей. Это сопоставимо с уровнем 2025 года, следует из прогнозов брокеров.

Аналитики выделили акции российских компаний, которые, по их оценкам, могут принести инвесторам наиболее высокую дивидендную доходность в 2026 году. Специалисты считают, что таковыми будут компании финансового, цифрового и телекоммуникационного сектора, ориентированные на внутренний рынок.

"По нашим оценкам, дивиденды по акциям в свободном обращении составят около 740 млрд рублей. Дивидендную доходность рынка в следующем году оцениваем в 7,7%, что ниже доходности фондов денежного рынка", - сообщил Станислав Клещев из ВТБ Мои инвестиции.

