  16 декабря 2025
Александр Моор поздравил ветерана Августу Антипину со 102-летием

Губернатор, 12:52 16 декабря 2025

официальный канал Александра Моора в Мах | Фото: официальный канал Александра Моора в Мах

Со 102-летием поздравил ветерана Великой Отечественной войны Августу Петровну Антипину губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона в своих соцсетях рассказал, что Августа Антипина родилась в Тобольске, в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, она жила в Ханты-Мансийске и работала на почте. На фронт попала в 1942 году. Была связисткой на 1-м Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 2-м Украинском фронтах. Победу Августа Петровна встретила в Красном Лимане на Донбассе. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

"После окончания войны Августа Петровна работала на маслозаводе в Ханты-Мансийске и на Тобольском судоремонтном заводе. Вместе с мужем воспитала двух дочерей, у неё четыре внука и восемь правнуков. Желаю Августе Петровне всегда чувствовать заботу и любовь близких, бодрости духа и хорошего самочувствия", - написал Александр Моор.

Александр Моор , ветераны

