В Тюменской области обучение в классах "АйТиЛаб" и "РобоЛаб" прошли 1 тыс. 600 детей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 600 школьников Тюменской области прошли обучение в 83 классах "АйТиЛаб" и "РобоЛаб" в 2025 году. Они подготовили более 100 инженерных и ИТ-проектов, в том числе газоанализатор, игровой руль, вертикализатор для детей с ДЦП и приложение для подготовки к олимпиадной математике, сообщает региональный депаартамент информатизации.

Школьники заняли 70 призовых мест на всероссийских и региональных ИТ-соревнованиях, из которых 25 — это первые места. Ученики ЦРиАСУ стали лучшими в финале НТО Junior, хакатоне "IT SaveHealth", всероссийском конкурсе "Большие вызовы", международном фестивале "РобоФинист" и в других конкурсах.

Соревнования по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень" стали рекордными по количеству участников: более 80 человек попробовали свои силы на полигоне.

Ученики Школы юных нейроинженеров рассказали о своих проектах лично заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко в рамках XVIII форума и выставки "ИНФОТЕХ".

Ученик GameDev-станции Казанцев Арсений стал одним из первых в Тюменской области обладателем знака отличия ТехноГТО.

"Кроме учебных часов в классах, в Центре робототехники и АСУ проводились открытые мастер-классы и мероприятия для всех желающих, в том числе для ребят из семей участников СВО. Например, в этом году для них организовали отдельный "День цифры" с экскурсиями, лекцией по кибербезопасности и с простым мастер-классом по пайке. И еще один мастер-класс по нейросетям ждет ребят уже на этой неделе", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.