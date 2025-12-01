  • 29 декабря 202529.12.2025понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В поселке Новотарманский Тюменского округа открыли обновленную библиотеку

Общество, 13:25 29 декабря 2025

пресс-служба главы Тюменского округа | Фото: пресс-служба главы Тюменского округа

Библиотека распахнула двери после модернизации в поселке Новотарманский Тюменского округа. Учреждение отремонтировали в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры", сообщает пресс-служба главы округа.

Символичным моментом стала передача копии легендарного для поселка Новотарманский артефакта — ключа, символизирующего связь между эпохами и поколениями. Старейшина, хранительница истории поселка Татьяна Фёдорова поделилась легендой о найденном ключе XVII века и вручила его копию молодому поколению — школьникам Кире Кондаковой и Максиму Тимофееву.

Юные читатели, в свою очередь, пообещали прочесть как можно больше интересных книг и позвать в библиотеку своих друзей. Сегодня здесь созданы все условия для развития ребят: читальный, игровой, событийный, рабочий и развлекательный блоки. Библиотека оснащена необходимым технологичным оборудованием и мебелью. Современное пространство включает площадку для творчества, общения и реализации проектов. Настоящий культурный центр, где история встречается с инновациями, а традиции — с молодёжными инициативами, обещает стать местом притяжения для читателей всех возрастов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека , Тюменский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 29.12.2025Выставку о секретах производства денег и способах их защиты открыли в Тюмени
14:24 29.12.2025Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается
14:20 29.12.2025Тюменские тренеры АФК обучили коллег из 10 городов России и Германии
13:36 29.12.2025Врач-офтальмолог дал советы тюменцам по выбору гирлянд

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора