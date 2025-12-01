В поселке Новотарманский Тюменского округа открыли обновленную библиотеку

| Фото: пресс-служба главы Тюменского округа | Фото: пресс-служба главы Тюменского округа

Библиотека распахнула двери после модернизации в поселке Новотарманский Тюменского округа. Учреждение отремонтировали в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры", сообщает пресс-служба главы округа.

Символичным моментом стала передача копии легендарного для поселка Новотарманский артефакта — ключа, символизирующего связь между эпохами и поколениями. Старейшина, хранительница истории поселка Татьяна Фёдорова поделилась легендой о найденном ключе XVII века и вручила его копию молодому поколению — школьникам Кире Кондаковой и Максиму Тимофееву.

Юные читатели, в свою очередь, пообещали прочесть как можно больше интересных книг и позвать в библиотеку своих друзей. Сегодня здесь созданы все условия для развития ребят: читальный, игровой, событийный, рабочий и развлекательный блоки. Библиотека оснащена необходимым технологичным оборудованием и мебелью. Современное пространство включает площадку для творчества, общения и реализации проектов. Настоящий культурный центр, где история встречается с инновациями, а традиции — с молодёжными инициативами, обещает стать местом притяжения для читателей всех возрастов.