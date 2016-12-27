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Крупные реабилитационные программы для особых детей стартовали в Тюмени в 2016 году

17:05 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Вадима Шарова

Проект реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями "Лыжи мечты" и "Ролики мечты" запустила в Тюменской области команда регионального благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник!".

В беседе с корреспондентом "Тюменской линии" заместитель руководителя общественного движения Софья Мустаева отметила, что для команды волонтеров 2016 год был невероятно насыщенным.

"В нашем движении произошли грандиозные события! Мы запустили большой масштабный проект "Лыжи мечты" в нашей области. Теперь особые ребятишки могут проходить реабилитацию благодаря занятиям на горных лыжах. Один инструктор закончил обучение в Москве, и часть детей прошла курс реабилитации. Все довольны и очень счастливы. Кроме того, мы запустили проект "Ролики мечты", который позволяет проводить реабилитацию с особыми ребятишками путем занятия на роликовых коньках. Это тоже новое направление в реабилитации для нашего города", - пояснила Софья Мустаева.

Она отметила, что месяц назад движение получило федеральную поддержку в проведении Всероссийских соревнований для особых детей "Старты мечты" в 2017 году в Тюменской области.

"Наше движение выиграло президентский грант в крупном размере на проведение соревнований для особых ребятишек по горным лыжам. Это крутое событие для нашего города! Мы уже начинаем подготовку к нему", - добавила она.

Из изменений в областной столице Софья Мустаева отметила активное дорожное строительство, которое существенно упростило перемещение по городу.

"Кроме того, в личной жизни у меня произошли не менее важные для меня изменения. Мне удалось собрать всю свою семью на территории Тюмени. Я привезла сюда маму. Это очень важно для меня. Кроме того, в этом году мы с моим молодым человеком решили создать семью. Этот год наполнен очень добрыми и позитивными впечатлениями и следующий обязательно будет только лучше!", - подытожила Софья Мустаева.

Владислав Соколов

Теги: итоги года , Я выбираю Тюменскую область , реабилитация , особые дети , Лыжи мечты
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