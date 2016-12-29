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Тюменские атлеты выступают в сборных командах России

12:07 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
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270 воспитанников тюменского спорта выступают за сборные команды России по разным видам. Об этом в беседе с корр. "Тюменской линии" сообщил начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов.

"Работа по подготовке спортсменов высокого класса системная и поступательная, - пояснил он. - Мы работаем в тесном взаимодействие с федерациями, общественными организациями, которых у нас сегодня аккредитовано по 68 видам спорта. Растим спортсмена от новичка до мастера спорта. Дальше они попадают в сборную страны".

Из конкретных достижений Сергей Вотинов отметил олимпийские медали Натальи Кузютиной и Юлии Ефимовой. Успехи тюменских олимпийцев, по его мнению, могли бы быть весомее, если бы не были отстранены от участия в Олимпиаде российские легкоатлеты.

Борис Олейник

Теги: Наталья Кузютина , спортсмены , Сергей Вотинов , Юлия Ефимова
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