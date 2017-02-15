В Совете Федерации покупают тюменское

Фото ИА "Тюменская линия"

Широкий ассортимент вкусных и свежих продуктов питания от тюменских производителей смогли по достоинству оценить гости Дней Тюменской области в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Мы предлагаем гостям попробовать и приобрести не только широко известные тюменские продукты, скажем, нашу знаменитую рыбу, но и такие деликатесы, которые в традиционном представлении с Тюменью пока никак не связаны - например, шоколадные конфеты", - рассказал Андрей Пантелеев.

Среди 10 тюменских предприятий, которые представили свою продукцию в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации - компании "Эра моря" и "Сибрыбпром". "Мы предлагаем, например, нашу пелядь горячего и холодного копчения. Тюменский щокур разлетается, как горячие пирожки", - отметил директор департамента.

Ялуторовский мясокомбинат отправил в Москву свои колбасы и мясные деликатесы, в том числе продукцию из ямальской оленины, которая вызывает у столичных жителей особый интерес. Птицефабрика "Тюменский бройлер" представляет серию деликатесов из мяса птицы "Ясная горка".

"Вышли на столичный уровень и тюменские кролиководы из агропромышленного предприятия "Рощинский". Они предлагают приобрести тушенку из кролика в стеклянной банке и копченого кролика в вакуумной упаковке", - отметил директор департамента.

Большой выбор кондитерских изделий представляют тюменская фабрика "Квартет" и предприятие "Слада" из Ишима. Пользуются спросом морсы и варенья из сибирских ягод компании "Ями-Ями", мед производства нижнетавдинской ПК "Молоко" и ишимский сыр трех видов - "Пошехонский", "Голландский" и "Эдам".

"Для гостей Дней Тюменской области в Совете Федерации 15 февраля будут работать дегустационные площадки. Но уже 14 февраля за тюменскими деликатесами выстраивались очереди. Был большой ажиотаж. Очень жалеем, что из-за коротких сроков реализации нам не удалось представить тюменскую молочную продукцию", - добавил Андрей Пантелеев.

По его словам, некоторые тюменские производители продуктов питания, принимающие участие в Днях Тюменской области в Совете Федерации, уже получили предложения о заключении долгосрочных контрактов на поставку своей продукции.

Отметим, что тюменский опыт продвижения продукции местных производителей, накопленный в ходе реализации проекта "Покупаем тюменское!", востребован в других регионах страны.

"Мы идем простым путем, выстраивая прямые коммуникации между производителем и покупателем. Это дает результат. И если раньше тюменские предприятия нужно было уговаривать принять участие в проекте, то сейчас они сами проявляют к нему огромный интерес. Широко известно, что использование логотипа "Покупаем тюменское!" увеличивает объемы продаж, как минимум, на десять-двадцать процентов", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко