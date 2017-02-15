Футбол объединил правительство Тюменской области и Совет Федерации

admtyumen.ru

Футбольный матч между командами Совета Федерации РФ и правительства Тюменской области прошел в рамках Дней региона в верхней палате российского парламанта 14 февраля.

Спортивные дружины сыграли в большой футбол на свежем воздухе. В течение двух 30-минутных таймов у ворот соперников неоднократно возникали острые ситуации, но единственный гол был забит лишь за 4 минуты до конца матча. Со счетом 1:0 победила сборная Совета Федерации.

Игра была нелегкой, поскольку проходила на мокром и частично обледеневшем искусственном покрытии. Однако губернатор Тюменской области Владимир Якушев продемонстрировал крепкий спортивный характер и ни разу в течение всего матча не покинул поля.

"Тюменский губернатор Владимир Якушев находится в очень хорошей спортивной форме, и команда от него не отстает. Все играют в пас. Приятно встретиться с сильными и хорошо подготовленными соперниками", - подчеркнул в беседе с журналистами капитан футбольной команды Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

По словам Владимира Якушева, матч прошел корректно, игроки и болельщики получили большое удовольствие.

"Сборная Совета Федерации - очень сильная команда. Подобные спортивные встречи нужны, потому что спорт дарит нам хорошие эмоции и возможность пообщаться без галстуков. И на заседаниях комитетов Совета Федерации, и в кулуарах, и в раздевалке стадиона мы обсуждали различные темы, связанные с развитием социальной сферы, в том числе - физкультуры и спорта", - рассказал глава региона.

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Евгений Бабенко