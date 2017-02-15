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Владимир Якушев расскажет сенаторам о социально-экономическом развитии региона

11:32 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

"Час субъекта РФ", посвященный Тюменской области, начнется в Совете Федерации в 12 часов в рамках 406 пленарного заседания СФ. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Его тема – социально-экономическое развитие региона и законодательная деятельность. С докладами выступят губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава областного парламента Сергей Корепанов.

Также в этот день пройдет еще одна встреча – "Час эксперта". С докладом выступит генеральный директор ОАО "Сибирский научно-аналитический центр" Анатолий Брехунцов.

Стоит отметить, что в рамках дней Тюменской области в стенах Верхней палаты парламента РФ откроется выставка достижений Тюменской области, на которой выступят мастера искусств региона. Ожидается, что в открытии выставки примет участие председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

Также будет представлена выставка тюменских товаропроизводителей под брендом "Покупаем тюменское!", а в меню столовой СФ в эти дни появились традиционные сибирские блюда.

Теги: Совет Федерации , Владимир Якушев , выставка , Сергей Корепанов

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