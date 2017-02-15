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Владимир Якушев вручил Валентине Матвиенко ключ от ворот Сибири

12:49 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Символический ключ от ворот Сибири вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко на церемонии открытия выставки, посвященной истории и сегодняшнему дню региона.

Выставка открылась в верхней палате российского парламента в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации РФ. Глава региона рассказал Валентине Матвиенко о богатой истории тюменской земли и о том, как живут и трудятся тюменцы в XXI веке.

"Тюмень - старейший российский город за Уралом. В XX веке на тюменской земле был создан мощнейший в мире топливно-энергетический комплекс. Например, одной из Всесоюзных ударных комсомольских строек стал Тобольский нефтехимический комбинат. Сегодня компания СИБУР возводит в Тобольске современный предприятия по переработке углеводородного сырья. Достаточно сказать, что площадь стройплощадки составляет 490 гектаров, а трудятся на ней в данный момент 14 тысяч человек", - сообщил глава региона.

В 2006 году более 53% в структуре валового регионального регионального продукта. К 2016 году на первое место вышла промышленность, которой принадлежит 37,5% в структуре ВРП.

"Фактически в регионе прошла вторая индустриализация. За последние десять лет тюменская экономика выросла практически в три раза", - отметил губернатор.

На территории региона появились новые отрасли промышленности - нефтегазохимия, стекольная и биотехнологическая промышленность, черная металлургия. "Наша главная задача заключается в диверсификации региональной экономики", - подчеркнул Владимир Якушев.

Тюменская область давно вышла на положительный прирост населения, сообщил глава региона, продолжая экскурсию.

"За счет миграции?", - спросила Валентина Матвиенко.

"Нет, за счет естественного прироста. Например, количество многодетных семей за десять лет увеличилось с 8 до 20 тысяч, а продолжительность жизни тюменцев выросла на пять лет", - ответил Владимир Якушев.

Губернатор рассказал председателю Совета Федерации о проекте "Медицинский город", который позволяет тюменцам и гостям региона получать 20 видов высокотехнологичной медпомощи. "Инвестиции в человеческий капитал - одна из наших важнейших задач", - подчеркнул глава региона.

Валентина Матвиенко обратила особое внимание на тот факт, что все учреждения культуры в тюменских селах приведены в нормативное состояние.

С помощью современных технологий Валентина Матвиенко побывала на виртуальной экскурсии в Тобольском Кремле. "Красота какая!", - восхитилась председатель Совета Федерации.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

Теги: прирост населения , выставка , экскурсия , высокотехнологичная медпомощь , Тобольск , СИБУР , новые производства , Совет Федерации , Владимир Якушев , Валентина Матвиенко

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