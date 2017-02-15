Владимир Якушев вручил Валентине Матвиенко ключ от ворот Сибири

admtyumen.ru

Символический ключ от ворот Сибири вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко на церемонии открытия выставки, посвященной истории и сегодняшнему дню региона.

Выставка открылась в верхней палате российского парламента в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации РФ. Глава региона рассказал Валентине Матвиенко о богатой истории тюменской земли и о том, как живут и трудятся тюменцы в XXI веке.

"Тюмень - старейший российский город за Уралом. В XX веке на тюменской земле был создан мощнейший в мире топливно-энергетический комплекс. Например, одной из Всесоюзных ударных комсомольских строек стал Тобольский нефтехимический комбинат. Сегодня компания СИБУР возводит в Тобольске современный предприятия по переработке углеводородного сырья. Достаточно сказать, что площадь стройплощадки составляет 490 гектаров, а трудятся на ней в данный момент 14 тысяч человек", - сообщил глава региона.

В 2006 году более 53% в структуре валового регионального регионального продукта. К 2016 году на первое место вышла промышленность, которой принадлежит 37,5% в структуре ВРП.

"Фактически в регионе прошла вторая индустриализация. За последние десять лет тюменская экономика выросла практически в три раза", - отметил губернатор.

На территории региона появились новые отрасли промышленности - нефтегазохимия, стекольная и биотехнологическая промышленность, черная металлургия. "Наша главная задача заключается в диверсификации региональной экономики", - подчеркнул Владимир Якушев.

Тюменская область давно вышла на положительный прирост населения, сообщил глава региона, продолжая экскурсию.

"За счет миграции?", - спросила Валентина Матвиенко.

"Нет, за счет естественного прироста. Например, количество многодетных семей за десять лет увеличилось с 8 до 20 тысяч, а продолжительность жизни тюменцев выросла на пять лет", - ответил Владимир Якушев.

Губернатор рассказал председателю Совета Федерации о проекте "Медицинский город", который позволяет тюменцам и гостям региона получать 20 видов высокотехнологичной медпомощи. "Инвестиции в человеческий капитал - одна из наших важнейших задач", - подчеркнул глава региона.

Валентина Матвиенко обратила особое внимание на тот факт, что все учреждения культуры в тюменских селах приведены в нормативное состояние.

С помощью современных технологий Валентина Матвиенко побывала на виртуальной экскурсии в Тобольском Кремле. "Красота какая!", - восхитилась председатель Совета Федерации.

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Евгений Бабенко