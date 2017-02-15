Владимир Якушев и Валентина Матвиенко обсудили перспективы развития Тюменской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев на рабочей встрече в Совете Федерации обсудили вопросы социально-экономического развития региона и участие тюменской делегации в проведении Дней субъекта в Совете Федерации.
В беседе приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов , сенаторы – представители региона в верхней палате – первый заместитель председателя комитета СФ по федеративной устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук и заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев.
"Тюменская область – регион устойчивого развития, один из флагманов среди субъектов Российской Федерации", — подчеркнула Валентина Матвиенко. Руководство Тюменской области – это опытная профессиональная команда, отметила она, добавив, что регион стабильно входит в десятку лучших по России.
Председатель СФ обратила внимание, что формат Дней субъекта в Совете Федерации дает возможность не только показать достижения региона, но и обсудить имеющиеся проблемы. Это полезно не только для Тюменской области, но и для других субъектов РФ.
Глава СФ поблагодарила руководителей региона за активное участие в формировании федеральной повестки и законотворческом процессе страны. Валентина Матвиенко напомнила, что руководство Тюменской области серьезно подключилось к работе над поправками в Федеральный закон "О теплоснабжении", сообщает пресс-служба Совфеда.
Владимир Якушев отметил, что Совет Федерации – та площадка, где можно не только обменяться опытом, обсудить проблемы, но и получить реальную поддержку.
В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев открыли в верхней палате парламента выставку "Тюменская область — врата Сибири".
Цель выставки: показать главный двигатель экономического развития региона — диверсифицированное промышленное производство, которое развивается благодаря активной инвестиционной политике, рассказать об истории области и ее сегодняшних достижениях.
Выставочные стенды показывают мощную динамику развития региона. Так, за последние десять лет в Тюменской области построено 47 мостов и 4 тыс. км автомобильных дорог.
В 2016 году в рейтинге Финансового университета при правительстве РФ Тюмень заняла первое место по качеству жизни среди российских городов.
Важный этап экспозиции посвящен социальной сфере. Например, представлен уникальный для России и уже почти на 60% реализованный проект "Медицинский город".
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