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Владимир Якушев и Валентина Матвиенко обсудили перспективы развития Тюменской области

14:07 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев на рабочей встрече в Совете Федерации обсудили вопросы социально-экономического развития региона и участие тюменской делегации в проведении Дней субъекта в Совете Федерации. 

В беседе приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов , сенаторы – представители региона в верхней палате – первый заместитель председателя комитета СФ по федеративной устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук и заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев.

"Тюменская область – регион устойчивого развития, один из флагманов среди субъектов Российской Федерации", — подчеркнула Валентина Матвиенко.  Руководство Тюменской области – это опытная профессиональная команда, отметила она, добавив, что регион стабильно входит в десятку лучших по России.

Председатель СФ обратила внимание, что формат Дней субъекта в Совете Федерации дает возможность не только показать достижения региона, но и обсудить имеющиеся проблемы. Это полезно не только для Тюменской области, но и для других субъектов РФ.

Глава СФ поблагодарила руководителей региона за активное участие в формировании федеральной повестки и законотворческом процессе страны. Валентина Матвиенко напомнила, что руководство Тюменской области серьезно подключилось к работе над поправками в Федеральный закон "О теплоснабжении", сообщает пресс-служба Совфеда.

Владимир Якушев отметил, что Совет Федерации – та площадка, где можно не только обменяться опытом, обсудить проблемы, но и получить реальную поддержку.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев открыли в верхней палате парламента выставку "Тюменская область — врата Сибири".

Цель выставки: показать главный двигатель экономического развития региона — диверсифицированное промышленное производство, которое развивается благодаря активной инвестиционной политике, рассказать об истории области и ее сегодняшних достижениях.

Выставочные стенды показывают мощную динамику развития региона. Так, за последние десять лет в Тюменской области построено 47 мостов и 4 тыс. км автомобильных дорог.

В 2016 году в рейтинге Финансового университета при правительстве РФ Тюмень заняла первое место по качеству жизни среди российских городов.

Важный этап экспозиции посвящен социальной сфере. Например, представлен уникальный для России и уже почти на 60% реализованный проект "Медицинский город".

Теги: Валентина Матвиенко , Владимир Якушев , Совет Федерации , Михаил Пономарев , выставка , Степан Киричук

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