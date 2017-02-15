Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко справедливо оценила опыт работы правительства Тюменской области и Тюменской областной думы в развитии экономики региона.

Об этом сообщил депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка.

По его словам, Тюменская область занимает лидирующие позиции в ключевых отраслях экономики. Это достигается благодаря слаженной работе правительства региона и регионального парламента. Во время мероприятий в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации руководству области удалось обсудить с сенаторами поправки в федеральные законы, которые будут способствовать более динамичному развитию субъектов Российской Федерации.

"Представители нашего региона рассказали об уникальных проектах, которые реализуются в области. Сенаторы обратили особое внимание на системную работу по привлечению инвестиций, улучшение делового климата в регионе и модернизацию производства. Все это позволяет достигать высоких показателей промышленности. Делегация Тюменской области выступила с конкретными предложениями, касающимися изменений в федеральном законодательстве. Уверен, такие встречи всегда эффективны и полезны как для делегаций из регионов, так и для сенаторов", — отметил Квитка.

Многие из предложений руководства были приняты к рассмотрению. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала профильным комитетам взять в работу инициативы коллег из Тюмени.

Также в Совете Федерации открылась выставка "Тюменская область — врата Сибири", посвященная Тюменской области. Экспозиция произвела большое впечатление на сенаторов и наглядно продемонстрировала достижения Тюменской области за последние годы, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".