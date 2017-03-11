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Двадцать крупных российских инвесторов познакомились с Тюменской областью

14:03 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Около 20 крупных промышленников познакомились с инвестиционным потенциалом региона на презентации, которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области" и Западно-Сибирского инновационного центра Андрей Саносян.

"На форуме в Сочи мы решили сразу несколько разноплановых задач. Одним из важнейших мероприятий стала презентация инвестиционного потенциала Тюменской области на встрече с активом общественной организации предпринимателей "Деловая Россия". Мы провели первые переговоры и наметили совместные проекты", - сообщил Андрей Саносян.

Кроме того, по словам Андрей Саносяна, тюменский индустриальный парк "Богандинский" и Западно-Сибирский инновационый центр приобрели по итогам форума новых потенциальных резидентов.

"Резидентом индустриального парка "Богандинский" может стать фармацевтический холдинг "Эвалар". Компания "Геонавигационные технологии" со своими инновационными разработками в сфере бурения скважин может прийти в Тюменский технопарк. Соответствующие соглашения подписал на форуме губернатор Тюменской области Владимир Якушев", - отметил он.

По словам Андрея Саносяна, участие в Российском инвестиционном форуме позволило изучить позитивный практический опыт привлечения инвестиций, накопленный в других регионах России.

Необходимо отметить, что в рамках Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи в конце февраля, было подписано 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей.

Евгений Бабенко

Теги: Сочи , индустриальные парки , инвестиционный форум , Андрей Саносян , инвестиции , тюменский технопарк , Владимир Якушев
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