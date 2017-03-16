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Тюменская область планирует удержать звание самого спортивного региона России

12:10 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДЮСШ "Спринт"
Продолжение: Чистое будущее Тюменской области - задача всех жителей региона, считает Владимир Якушев

Все больше жителей области ведут здоровый и активный образ жизни. Каждый третий регулярно занимается физкультурой и спортом. За десять лет удалось увеличить этот показатель вдвое.

Об этом депутатам Тюменской областной думы сообщил губернатор Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2016 году.

"Для этого работают пять тысяч тренеров и преподавателей, функционируют 3,5 тысячи спортивных сооружений, многие из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил глава области.

По его словам, в рейтинге субъектов Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта Тюменская область пять лет подряд входит в число лучших регионов.

"Мы планируем и впредь удерживать звание самого спортивного региона России", - подчеркнул Владимир Якушев.

В культурной жизни области, по мнению губернатора, главным событием 2016 года стали Дельфийские игры России.

"Около двух тысяч участников со всей страны продемонстрировали таланты и подарили тюменцам возможность приобщиться к народному, классическому и современному искусству", - сказал он.

Всего в 2016 году, как уточнил Владимир Якушев, учреждения культуры провели более 150 тыс. мероприятий, в театрах сыграно 27 премьерных спектаклей. Концерты, представления посетили почти 700 тыс. человек.

Соб. инф.

Теги: концерты , ЗОЖ , физкультура , доступная среда , Дельфийские игры , культура , Владимир Якушев , театры , облдума
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