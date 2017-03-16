Электронные медкарты внедрят и в стационарах области

Фото: cdn2.hubspot.net

В 2016 году в области серьезно занимались информатизацией медицинских учреждений. В поликлиниках начали использовать электронные медицинские карты. Следующий этап - внедрение электронных медкарт в стационарах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с отчетом о работе регионального правительства за 2016 год перед депутатами Тюменской областной думы.

Как проинформировал глава региона, в результате работы, проводимой на всех уровнях системы здравоохранения, заметно сократилась смертность от новообразований, от болезней системы кровообращения, от туберкулеза.

Показатель младенческой смертности снижен до 4,9 на 1 тыс. родившихся живыми с 6,0 в 2015 году.

"Но нам нередко не хватает элементарного сервиса. Поднимая заработную плату специалистам и оснащая учреждения новым оборудованием, мы не можем жестко выстроить встречные требования к качеству оказания услуг медперсоналом. Посещение наших учреждений, к сожалению, не всегда вызывает у граждан положительные эмоции. Скорее наоборот. Это восприятие формируется из мелочей, казалось бы неважных и незаметных, но влияющих на общую картину", - обозначил проблему Владимир Якушев.