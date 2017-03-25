Правилам ПДД школьников учат по-новому

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области

Новую форму обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах в форме психологических тренингов внедряют тюменские автоинспекторы, педагоги и психологи.

Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Для участия в тренингах выбирают учеников, пользующихся авторитетом в классе. Такие ребята в большей степени способны влиять на поведение своих сверстников.

Во время тренинга "Что будет, если ты не успеешь?" внимание участников акцентировано на том, что из-за одного нелепого поступка можно перечеркнуть свою жизнь и жизнь дорогих тебе людей. В беседах психологи выясняют причины, побуждающие детей на совершение смертельно опасных поступков. Автоинспекторы демонстрируют видео реальной истории мальчика – участника дорожно-транспортного происшествия.

Необходимость в подобных занятиях возникла после того, как учащиеся одной из тюменских школ были замечены в опасном развлечении: дети перебегали автомагистрали перед движущимися автомобилями. Ребята согласились со взрослыми в том, что специально подвергать себя смертельному риску глупо и недостойно.

В Госавтоинспекции надеются, что родители школьников уделят досугу своих детей больше внимания, побеседуют с ними и сумеют отвлечь подростков от опасных развлечений на дороге.